Muğla’nın Ortaca ilçesinde iki arkadaş arasında çıkan tartışma silahlı saldırıyla sonuçlandı. Bir dershanenin yakınında meydana gelen olayda, 17 yaşındaki G.G. ile 18 yaşındaki G.S. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple gerginlik yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.G., yanındaki silahla arkadaşı G.S.’yi ayağından vurdu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan G.S.’nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Emniyet güçleri, yaşanan silahlı yaralama olayıyla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.