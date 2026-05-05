Senirkent ilçesine bağlı Ortayazı köyü, gece saatlerinde sarsıcı bir cinayet olayına sahne oldu. İki arkadaş arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddete dönüşerek ölümle noktalandı.

SÖZLÜ TARTIŞMA BIÇAKLI SALDIRIYA DÖNÜŞTÜ

52 yaşındaki Veli Ç. ile arkadaşı 45 yaşındaki Ali Uçan arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin tırmanması üzerine yanında taşıdığı bıçağı kullanan Veli Ç., Ali Uçan’ı vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, ağır darbe alan Ali Uçan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Uçan’ın cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ JANDARMAYA TESLİM OLDU

Cinayet sonrası olay yerinden ayrılan Veli Ç., vakit kaybetmeden Senirkent İlçe Jandarma Komutanlığı’na giderek işlediği suçu itiraf etti ve teslim oldu. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

ORTAYAZI’DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hain bir saldırı sonucu hayatını kaybeden Ali Uçan’ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Uçan, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında Ortayazı Mahallesi’nde toprağa verildi.

Senirkent Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.