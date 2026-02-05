Yeniçağ Gazetesi
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü Murat Ormiyak yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali yürek burktu

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Vedat Müdür karakteriyle izleyicinin hafızasında yer edinen usta oyuncu Murat Ormiyak, uzun bir aranın ardından yeniden gündeme geldi. Bir süredir kameralardan uzak bir yaşam süren Ormiyak’ın, Taksim’de bir huzurevinde kaldığı ortaya çıktı.

Hande Karacan
79 yaşındaki sanatçı, Tatlı Röportajlar programına verdiği demeçte hem hayatına dair bilinmeyenleri anlattı hem de oyunculuğa duyduğu özlemi dile getirdi.

Setlerden uzak kalmanın kendisini derinden etkilediğini belirten Ormiyak, artık projelerden teklif almadığını söyledi.

“Arka Sokaklar’ı çok özlüyorum” diyen usta oyuncu, huzurevinde yaşamanın kendisini mutlu etmediğini açık sözlülükle ifade etti. Yıllarca ekranlarda yer alan Ormiyak, “Bana uzun soluklu, Arka Sokaklar gibi yıllarca sürebilecek bir iş teklifi gelsin, o zaman gerçekten mutlu olurum” sözleriyle mesleğine olan bağlılığını dile getirdi.

Ormiyak’ın son hali ve açıklamaları sosyal medyada da yankı buldu. Kullanıcılar, usta oyuncu için “çok üzücü”, “gerçek değer geç de olsa anlaşılır”, “yalnız bırakılmamalı” gibi yorumlar yaptı.

MURAT ORMİYAK KİMDİR?

Murat Ormiyak, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu. Uzun yıllar boyunca özellikle televizyon dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hafızalara kazındı. En çok Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği Vedat Müdür rolüyle hafızalarda yer edindi. Disiplinli oyunculuğu ve karakter rollerdeki başarısıyla biliniyor.

79 yaşındaki usta oyuncu Aydın'ın Söke ilçesinde dünyaya geldi.

KARİYERİ

Murat Ormiyak'ın sanat kariyeri tiyatro kökenli. Eğitimini İzmir Devlet Tiyatrosu'nda aldı, ardından sinema ve televizyon projelerinde yer almaya başladı. 2000'li yıllardan itibaren özellikle dizilerde sıkça izleyici karşısına çıktı.

Yer aldığı bazı önemli yapımlar şunlar:

Arka Sokaklar – Vedat Müdür (2007–2012)

Karadayı

Geniş Aile – Latif / Okul Müdürü

Papatyam

Akasya Durağı

Doktorlar

Selena

Kaybolan Yıllar

Köprü

Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine (Sinema)

Kaynak: Haber Merkezi
