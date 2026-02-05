Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü Murat Ormiyak yıllar sonra ortaya çıktı: Son hali yürek burktu

“Arka Sokaklar’ı çok özlüyorum” diyen usta oyuncu, huzurevinde yaşamanın kendisini mutlu etmediğini açık sözlülükle ifade etti. Yıllarca ekranlarda yer alan Ormiyak, “Bana uzun soluklu, Arka Sokaklar gibi yıllarca sürebilecek bir iş teklifi gelsin, o zaman gerçekten mutlu olurum” sözleriyle mesleğine olan bağlılığını dile getirdi.