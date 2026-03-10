Dizideki performansıyla izleyicilerin büyük sevgisini kazanan deneyimli oyuncunun sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar kısa sürede gündem oldu. 80’li yaşlarında olmasına rağmen set çalışmalarını aksatmayan Ergin’in beynine pıhtı attığı yönünde haberler yayılmıştı.

"PIHTI İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

83 yaşındaki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin merak sürerken, doktorundan konuyla ilgili açıklama geldi. Gazeteci Müge Dağıstanlı’nın aktardığı bilgilere göre, Ergin’in doktoru Prof. Dr. Serdar Dağ söz konusu iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Prof. Dr. Dağ yaptığı açıklamada, yoğun çalışma temposuna bağlı olarak oyuncunun vücudunda dehidrasyon (susuz kalma) geliştiğini ifade etti. Ayrıca kamuoyunda yer alan “beynine pıhtı attı” iddiasının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Doktorun açıklamasına göre usta oyuncunun genel sağlık durumu iyi ve endişe edilecek bir tablo bulunmuyor. Sevenleri ise Ergin’den gelecek yeni haberleri yakından takip ediyor.