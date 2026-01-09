Arka Sokaklar bu akşam nefes kesen bir bölümle izleyici karşısına çıkıyor. Aksiyon, gerilim ve dramın doruk noktada buluştuğu bölümde şok edici gelişmeler peş peşe yaşanacak.

Zor günler tüm ekibi beklerken Ali’nin hedef tahtasına Rıza Baba oturuyor. Uzun süredir maruz kaldığı baskılar ve çatışmalar Ali’yi artık geri dönüşü olmayan bir yola sokuyor.

“ÖLÜMLE BURUN BURUNA”

En büyük destekçilerinden biri olan Rıza Baba’yı bıçaklayan Ali, hem ekibi hem de izleyiciyi dehşete düşürecek. Rıza Baba ölümle burun buruna gelirken ekipte büyük bir çöküş yaşanacak.

“GÖZALTI ŞOKU”

Ali’yi koruduğu ve yardım ettiği gerekçesiyle Pınar, “yardım ve yataklık” suçlamasıyla gözaltına alınıyor. Ekip içindeki dengeler altüst olurken adalet ile vicdan arasındaki o ince çizgi yeniden tartışmaya açılıyor.

Arka Sokaklar, yüksek tansiyonu ve duygu yüküyle bu akşam 20.00’de Kanal D’de!