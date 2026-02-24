Arka Sokaklar dizisinin ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümünü konu alan bölümüne ait 2. fragman yayınlandı.
Arka Sokaklar'da Güllü'nün ölümü işlenecek: Tuğyan'a benzerliği şaşkına çevirdi
Arka Sokaklar dizisi yeni bölümünde ünlü şarkıcı Güllü'yü konu alacak. Dizinin yeni fragmanı yayınlandı. Tuğyan Gültem Ülker'i oynayacak oyuncunun benzerliği şaşırttı.
Şarkıcı Güllü'nün evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetmesi sevenlerini çok üzmüştü.
Güllü'nün düşerek hayatını kaybetmesinin ardından birçok tartışma gündeme gelmişti. Kızı ve onun arkadaşı cinayet şüphelisi olarak tutuklanırken Arka Sokaklar dizisi Güllü'nün şüpheli ölümünü ekranlara getirme kararı aldı.
Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyada viral oldu. Güllü'nün kızı Tuğyan'ı oynayacak olan oyuncunun benzerliği izleyenleri şaşırttı.
20 sezondur devam eden Arka Sokaklar, reyting konusunda hala çok başarılı.
Arka Sokaklar dizisinin yayınlanan yeni bölüm fragmanında Güllü'nün vefat ettiği akşamın anlatılması seyircinin ilgisinden kaçmadı.
Güllü hayranları dizinin yeni bölümünü merakla bekliyor.