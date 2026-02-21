Kanal D ekranlarında tam 20 sezondur "hayatın kalbinden" hikâyeler anlatan Arka Sokaklar, yine çok konuşulacak bir bölüme imza atıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında, geçtiğimiz aylarda Türkiye gündemini sarsan şarkıcı Güllü’nün trajik ve şüpheli ölümüyle büyük benzerlikler taşıyan bir olay örgüsü yer aldı.

GERÇEK HAYATIN ACI İZLERİ

Hatırlanacağı üzere sanatçı Güllü, balkonundan düşerek hayatını kaybetmiş; olayla ilgili yürütülen soruşturmada kızı ve bir yakını cinayet şüphesiyle tutuklanmıştı. Arka Sokaklar senaristleri, kamuoyunda derin izler bırakan bu "şüpheli düşüşü" kurgusal bir süzgeçten geçirerek Arka Sokaklar evrenine dahil etti. Fragmandaki telsiz anonsunda söylenenler gerçek detaylarıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA "ADALET" İÇİN TEK YÜREK

Tanıtımın yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler sosyal medyada adeta nöbete başladı. Dizinin, toplumsal olaylara karşı takındığı duyarlı tavrı bu olayda da sürdürmesi takdir topladı.

RIZA BABA VE EKİBİ SIR PERDESİNİ ARALIYOR

Önümüzdeki hafta yayınlanacak bölümde, ekibimiz bir sanatçının balkonundan ölüme gidişinin ardındaki "aile içi" sırları ve karanlık ilişkileri tek tek gün yüzüne çıkaracak. Hem bir saygı duruşu hem de toplumsal bir hafıza tazeleme niteliğindeki bu bölüm, şimdiden haftanın en merak edilen televizyon olayı haline geldi.