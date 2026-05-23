20’nci sezonunu tamamlamaya hazırlanan Arka Sokaklar, sezon finalini 5 Haziran Cuma akşamı gerçekleştirecek.

Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh’un başrollerinde yer aldığı dizinin 21’inci sezon çalışmalarının durduğu ve projenin tamamen sona ereceği yönündeki iddialar kısa sürede sosyal medyada geniş şekilde yayıldı.

Şevket Çoruh’un sosyal medya hesabından yaptığı, “Bir efsane daha sona erdi. Yapım ve yayın sürecinde emeği bulunan herkese teşekkür ederim.” paylaşımı ise dikkat çekti ve final söylentilerini yeniden gündeme taşıdı.