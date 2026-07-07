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Usta yapımcı ve sinema dünyasının önemli isimlerinden Türker İnanoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından dizinin yapım süreci Kanal D’nin bünyesindeki D Media tarafından yürütülmeye başlanmıştı. Sezon finalinin ardından ekibe, dizinin yeni sezonda devam edip etmeyeceğinin henüz netleşmediği bilgisi aktarılmıştı.

Bu süreçte bazı oyuncular kariyer planlamalarını yaparak farklı projelerle anlaşmaya yönelirken, dizinin devam etmesi için yeni bir çözüm arayışı başladı. Kulislerde konuşulan son iddialara göre D Media’nın kapanma kararı almasıyla birlikte “Arka Sokaklar” için yeni bir yapım şirketi arayışı hız kazandı.

Yıllardır geniş bir izleyici kitlesine sahip olan dizinin ekran yolculuğunun sona ermemesi için alternatif seçenekler değerlendiriliyor. Yapımcı şirketlerle görüşmelerin sürdüğü, henüz başka bir projeye imza atmayan oyunculardan ise kısa bir süre daha beklemelerinin istendiği öğrenildi.

Şimdi gözler, “Arka Sokaklar”ın 21. sezonunun çekilip çekilmeyeceğine çevrildi. Dizinin hayranlarının yoğun ilgisi ve devam talepleri, yapımın yeniden ekrana dönmesi için önemli bir etken olarak görülüyor.

Öte yandan yeni dönem dizilerinden “Aşk ve Taht” için de hazırlıklar devam ediyor. Anadolu Selçuklu Devleti’nin Sultan Alaeddin Keykubad dönemindeki yükseliş yıllarını konu alacak yapımın ay ortasında sete çıkması planlanıyor. Proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait olan dizinin kadrosuna dikkat çeken bir isim daha katıldı.

Son olarak “Arka Sokaklar”da rol alan Murat Serezli, “Aşk ve Taht” projesiyle anlaşma sağladı. Başarılı oyuncunun yeni dönem dizisindeki rolü şimdiden merak konusu oldu.