Arka Sıradakiler'in Oktay'ı Bülent Çetinaslan'ın değişimi sosyal medyada gündem oldu

Bir dönemin en çok konuşulan gençlik dizilerinden Arka Sıradakiler’in unutulmaz karakteri Oktay’ın canlandıranı Bülent Çetinaslan, yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Sert ve karizmatik tavırlarıyla dönemin genç izleyicisinin dikkatini çeken oyuncu, güncel görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.
2000’li yılların fenomen gençlik dizisi Arka Sıradakiler’de sert tavırlarıyla hafızalara kazınan ‘Reis’ Oktay karakterini canlandıran Bülent Çetinaslan, uzun süren sessizliğin ardından güncel haliyle sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Yıllar sonra değişen imajı hayranlarını şaşırttı.Derleyen: Hava Demir
2007 yılında ekran yolculuğuna başlayan Arka Sıradakiler, okul hayatını, gençlerin arkadaşlıklarını, aile ilişkilerini ve zorluklarını konu edinen hikayesiyle özellikle genç kesimin favorisi olmuştu. Dizideki birçok karakter gibi Oktay da yıllara rağmen unutulmadı.
OKTAY KARAKTERİYLE ÜNLENDİ
Dizide “Reis” lakaplı Oktay Karaca’ya hayat veren Bülent Çetinaslan, sert mizacı ve karizmasıyla dizinin en dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi. O dönemde geniş bir hayran kitlesi edinen oyuncu, özellikle genç izleyiciler tarafından yakından takip ediliyordu.
Aradan geçen yıllara rağmen Arka Sıradakiler oyuncularının bugünkü hayatı zaman zaman merak konusu olurken, Bülent Çetinaslan da değişimiyle dikkat çeken isimler arasında yer aldı. Uzun süredir ekranlarda sık görünmeyen oyuncu, buna rağmen sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor.
Bülent Çetinaslan, sosyal medya hesabında100 bin takipçisiyle sevenleriyle iletişim kurmayı sürdürüyor. Özellikle son paylaşımlarıyla dikkat çeken oyuncu, bugünkü tarzı ve olgunlaşmış imajıyla hayranlarından yoğun ilgi görüyor.
“Adam yaşlandıkça daha cool olmuş” gibi yorumlar sosyal medyada sıkça paylaşılıyor.
Arka Sıradakiler’in ‘reisi’ Oktay olarak hafızalara kazınan Bülent Çetinaslan’ın yıllardır göz önünde olmamasına rağmen sevenleri tarafından özlendiği her fırsatta ortaya çıkıyor. Oyuncunun son paylaşımları da nostalji rüzgarı estirerek eski izleyicileri yeniden bir araya getirdi.
Bülent Çetinaslan’ın değişimi, “zamanın nasıl geçtiğini” gösteren en güzel örneklerden biri olarak sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.