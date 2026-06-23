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Neuquén eyaletine bağlı Cutral Co kentinde inşa edilen 26 metre yüksekliğindeki dev Messi heykeli, görkemli bir törenle ziyarete açıldı ve kısa sürede bölgenin en dikkat çeken simgelerinden biri haline geldi.

Yerel sanatçı Aldo Beroisa tarafından tasarlanan bu dev anıt, sadece şehir sakinlerinin değil, turistlerin ve futbolseverlerin de yoğun ilgisini çekti. Messi’nin Arjantin futbolundaki başarıları ve uluslararası arenadaki etkisi, bu anıtla birlikte adeta somut bir sembole dönüştü.

Yeni heykel, Hindistan’da bulunan 21 metrelik önceki rekoru geride bırakarak “dünyanın en yüksek Messi heykeli” unvanını da Arjantin’e kazandırdı. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran eser, Cutral Co’nun yeni simgesi olurken, Messi’nin küresel popülerliğini ve Arjantin’deki kültürel etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.