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Kaynak: Haber Merkezi

Arjantin’de yükseköğretim bütçelerine ilişkin anlaşmazlık sokaklara taşındı. Başkent Buenos Aires’te bir araya gelen binlerce öğrenci, öğretim görevlisi ve üniversite personeli, Devlet Başkanı Javier Milei yönetiminin Kongre’den geçen finansman düzenlemesini yürürlüğe koymamasına tepki gösterdi. Eylemcilerle polis arasında yaşanan gerginlik sırasında en az 25 kişi gözaltına alındı.

KAMU ÜNİVERSİTELERİNDEKİ BÜTÇE KRİZİ BÜYÜYOR

Milei’nin 2023 yılında göreve başlamasının ardından uyguladığı tasarruf önlemleri, eğitim kurumlarına ayrılan kaynakları da tartışmaların odağına yerleştirdi. Enflasyonu kontrol altına almayı amaçlayan yönetim, kamu personelinde işten çıkarmalara gitti, bazı bakanlıkları lağvetti, devlet desteklerini azalttı ve kamu bütçesinden karşılanan çeşitli programların harcamalarını kıstı.

Aylık enflasyonun yaklaşık üç yıl sonra yüzde 2 düzeyine inmesini ekonomik programının başarısı olarak sunan Milei, izlediği çizgiyi savunmayı sürdürüyor.

Üniversite topluluğu ise ödeneklerin azaltılması ve ücretlerin enflasyon karşısında gerilemesi nedeniyle parasız yükseköğretimin sürdürülebilirliğinin tehlikeye girdiğini ifade ediyor. Buenos Aires Üniversitesi’nde tepki gösteren bazı öğrenciler fakültelerdeki binaları geçici süreyle kullanıma kapatırken, düşük ücretlerin akademisyenleri özel eğitim kurumlarına yönelttiği belirtiliyor.

KONGRE’NİN KABUL ETTİĞİ DÜZENLEME YÜRÜRLÜĞE KONULMADI

Arjantin’de milletvekilleri, geçen yıl Milei’nin veto kararını geçersiz kılarak devlet üniversitelerine daha fazla kaynak ayrılmasını sağlayacak düzenlemeyi kabul etti. Buna karşın yönetim, öngörülen giderlerin nasıl karşılanacağının açıklanmadığını öne sürerek yasanın gereğini yerine getirmedi.

Düzenleme; çalışanların ücretleriyle öğrencilere verilen burslarda enflasyon kaynaklı kayıpların karşılanmasını, kurumların bütçelerinin belirli aralıklarla yeniden hesaplanmasını ve bilimsel çalışmalar, üniversite hastaneleri ile fiziksel altyapı için kaynak ayrılmasını kapsıyor.

Konuyla ilgili karar veren federal bir yargıç, düzenlemenin bazı maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hükümete günlük 100 bin peso tutarında para cezası vermeye başladı.

BAŞKENTTE GENEL GREV ÇAĞRISI YAPILDI

Yargı sürecindeki gelişmelerin ardından Buenos Aires’te geniş katılımlı bir yürüyüş gerçekleştirildi. Kalabalık gruplar kent merkezinde ilerlerken katılımcılar, yönetimin finansman düzenlemesini uygulamasını talep etti ve genel grev çağrısında bulundu.

Polisin göstericilere müdahale ettiği eylemlerde gerginlik yaşandı. Kongre binasının çevresinde meydana gelen olaylar sonucunda en az 25 kişi gözaltına alındı; yaralananların da olduğu bildirildi.