MİLEİ İÇİN YOLUN SONU MU? DESTEK YÜZDE 30’UN ALTINDA

2023 yılında yüzde 55 gibi ezici bir çoğunlukla koltuğa oturan Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, bir yılda seçmen kredisini tüketti. Zuban Cordoba şirketinin son araştırmasına göre, Milei’ye olan destek yüzde 29,4’e kadar gerileyerek tarihi bir dip seviyeyi gördü.

HALK "BİR DAHA ASLA" DİYOR

Anket sonuçları, Arjantinlilerin büyük bir pişmanlık içerisinde olduğunu kanıtlar nitelikte. Katılımcıların yüzde 60,7’si bugün bir seçim olsa Milei’ye asla oy vermeyeceğini beyan ediyor. Toplumun yüzde 48,2’si ise mevcut iktidarı devirmek için geniş tabanlı bir muhalefet ittifakının kurulmasını istiyor. Yüzde 46,4’ü, ılımlı bir merkez yapının gerektiği fikrinde.

ELEKTRİKLİ TESTERE KRİZİN ALTINDA KALDI

Sıra dışı tavırları ve elinde elektrikli testereyle verdiği pozlarla dünyada ses getiren Milei; ekonomik kriz, düşen alım gücü ve hükümetini sarsan yolsuzluk iddiaları karşısında çaresiz kaldı. Analistler, seçimlere bir yıl kala Milei’nin halk üzerindeki büyüsünün bozulduğunu ve ülkenin yeni bir siyasi çıkış aradığını vurguluyor. Arjantin’de seçimlere ise bir yıl kaldı.