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2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Mısır karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı tarihi bir geri dönüşe imza atarak 3-2 kazanan Arjantin'de maç sonunda duygusal anlar yaşandı.

Son düdüğün ardından Lionel Messi gözyaşlarını tutamazken, teknik direktör Lionel Scaloni de basın toplantısında konuşmakta zorlandı.

MESSI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Arjantin'in tarihi geri dönüşünün ardından Lionel Messi'nin saha içinde gözyaşlarına hakim olamaması dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Takım arkadaşları tarafından teselli edilen yıldız futbolcu, daha önce de Cezayir karşılaşmasının ardından benzer duygusal anlar yaşamıştı.

Arjantin basını, Messi'nin son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarının yanı sıra, çok bağlı olduğu babasıyla ilgili düşüncelerinin de bu duygusal anlarda etkili olduğunu öne sürdü.

SCALONI: 'SOYUNMA ODASINDA BUNA ŞAHİT OLDUM'

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni de maçın ardından röportaj verirken gözyaşlarını tutamadı.

Deneyimli teknik adam, daha sonra düzenlenen basın toplantısında ise yaşadığı duyguları şu sözlerle anlattı:

"Bazen gözyaşları kendiliğinden geliyor. Bugün de öyle oldu. Soyunma odasında bana 'ağlak' diyorlar ama bu akşam hissettiklerimiz inanılmazdı."

'BUNU GÖRMEK TÜYLERİMİ DİKEN DİKEN EDİYOR'

Scaloni, özellikle Lionel Messi'nin kaçırdığı penaltıya rağmen mücadeleden vazgeçmemesinin kendisini derinden etkilediğini belirten Scaloni, yıldız oyuncusuna övgüler yağdırarak, "Leo penaltıyı kaçırdı, takım 2-0 gerideydi ama yine de topu istemeye, sorumluluk almaya devam etti. Bunu görmek tüylerimi diken diken ediyor. Sadece o değil, tüm takım karakter gösterdi. Bu unutulmayacak bir maçtı." ifadelerini kullandı.