Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Veri madenciliği ve gözetim teknolojileri şirketi Palantir'in milyarder kurucu ortağı Peter Thiel'in Arjantin'e taşınma kararı ülkede sıra dışı bir protestoya sahne oldu. Ailesiyle birlikte Arjantin'e yerleşme planları yapan ve ülkede mülk satın alan Amerikalı iş insanı, Yüzüklerin Efendisi evreninden esinlenen eylemcilerin hedefi haline geldi.

ŞİRKETİN İSMİ VE TEKNOLOJİSİ TEPKİLERİN ODAĞINDA

Eylemciler, J.R.R. Tolkien’in kurgusal evrenindeki büyücü Gandalf kılığına bürünerek Thiel'in yeni satın aldığı konutun önünde toplandı. Göstericiler, Palantir şirketinin adını Tolkien’in eserlerinde yer alan ve "her şeyi gören küre" anlamına gelen "Palantiri" taşlarından almasına ve şirketin geliştirdiği kitlesel gözetim teknolojilerine göndermede bulundu.

GÖZETİM VE VERİ GİZLİLİĞİ VURGUSU

Karakterin ikonik kostümlerini taşıyan göstericiler, milyarderin veri gizliliği ve gözetim politikaları üzerindeki rolüne dikkat çeken pankartlar taşıdı. Eylem, teknoloji dünyasının tartışmalı figürlerinden biri olan Thiel'in Latin Amerika'daki varlığına yönelik toplumsal tepkinin ve endişelerin sembolik bir dışavurumu olarak değerlendirildi.