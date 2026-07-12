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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Arjantin, normal süresi 1-1 sona eren mücadelede İsviçre'yi uzatmalarda bulduğu gollerle 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Kansas City Stadı'nda oynanan karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams için saygı duruşunda bulunuldu.

İlk yarıyı Mac Allister'ın golüyle önde kapatan Arjantin'e, İsviçre ikinci yarıda Ndoye'nin golüyle karşılık verdi. Mücadelenin uzatma bölümünde üstünlüğü yeniden ele geçiren Tangocular, Alvarez ve Lautaro Martinez'in kaydettiği gollerle sahadan 3-1 galip ayrılarak adını son dört takım arasına yazdırdı.

Bu sonuçla Arjantin, yarı finalde İngiltere'nin rakibi oldu. İki ekip arasındaki karşılaşma 15 Temmuz Çarşamba günü TSİ 22.00'de Atlanta Stadı'nda oynanacak.

MESSİ 9 MAÇ ARADAN SONRA GOL ATAMADI

Arjantin'in yıldız oyuncusu Lionel Messi, İsviçre karşısında gol kaydedemedi. Messi, bu maçla birlikte Dünya Kupası'nda 9 maç aradan sonra gol atamadı.

21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elinde bulunduran Messi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ise 6 maçta 8 gol atarak krallık yarışında Mbappe ile birlikte zirvede yer alıyor.