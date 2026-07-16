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2026 Dünya Kupası yarı finalinde İngiltere’yi 2-1 mağlup ederek finale yükselen Arjantin’de teknik direktör Lionel Scaloni, karşılaşma sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

“BU GALİBİYET BİRÇOK ŞEYİN KANITI”

Basın toplantısında konuşan Scaloni, takımının mücadele gücüne dikkat çekerek, “Bu galibiyet kardeşliğin, vazgeçmemenin ve sonuna kadar savaşmanın bir kanıtı. Oyuncularımla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

Maç boyunca kaçan fırsatlara rağmen takımın pes etmediğini vurgulayan Arjantinli teknik adam, “Kaybetsek bile mutlu olurdum çünkü takım karakterini gösterdi” dedi.

TAKIM RUHUNA VURGU

Scaloni, özellikle sonradan oyuna giren oyuncuların katkısına dikkat çekerek, saha içi kadar kulübedeki birlikteliğin de galibiyette önemli rol oynadığını belirtti.

MARADONA VE MESSİ DETAYI

1986 Dünya Kupası’ndaki Maradona performansına da değinen Scaloni, o dönemle bugünü kıyaslamanın doğru olmayacağını ifade etti.

Lionel Messi hakkında ise övgü dolu sözler kullanan teknik adam, “Messi tarihin en iyisi. Bunu kanıtlamak için daha ne yapması gerekiyor?” dedi.

FİNAL MESAJI: “KEYİFLİ BİR MAÇ OLACAK”

İspanya ile oynanacak final karşılaşmasına da değinen Scaloni, rakiplerinin güçlü bir takım olduğunu vurguladı.

Arjantinli teknik adam, “İnsanların keyifle izleyeceği bir final olacak. Kazanmak için sahada olacağız” ifadelerini kullandı.

Scaloni’nin açıklamaları, final öncesi Arjantin’in hem motivasyonunu hem de özgüvenini ortaya koydu.