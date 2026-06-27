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2026 FIFA Dünya Kupası J Grubu'nda ilk iki maçını kazanarak son 32 turuna yükselmeyi garantileyen Arjantin'de Lionel Messi kararı netleşti.

Arjantin Teknik Direktörü Lionel Scaloni, Ürdün maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında yıldız futbolcunun karşılaşmada forma giymeyeceğini duyurdu.

SCALONI'DEN MESSİ KARARI

Basın toplantısında 91 yaşındaki Arjantinli gazeteci Macaya Marquez'in, "Messi ilk 11'de olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Scaloni, "Normalde bu tür bilgileri önceden açıklamam ama siz olduğunuz için dürüst olacağım. Messi, Ürdün maçında oynamayacak." ifadelerini kullandı.

Scaloni daha sonra deneyimli gazeteciye, "Size büyük saygı duyuyorum. Sizi burada görmekten çok mutluyum." sözleriyle teşekkür etti.

5 GOLÜN TAMAMI DA MESSİ'DEN GELDİ

Arjantin, grup aşamasında Cezayir'i 3-0, Avusturya'yı ise 2-0 mağlup ederek 6 puanla grup liderliğini garantiledi.

39 yaşındaki Lionel Messi, bu iki karşılaşmada takımının attığı beş golün tamamına imza atarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu unvanını da ele geçirdi.

YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI İÇİN DİNLENDİRİLECEK

Grup liderliğini garantileyen Arjantin'de teknik direktör Lionel Scaloni'nin, son 32 turu öncesinde yıldız oyuncusunu dinlendirmek için böyle bir karar aldığı belirtiliyor.

Arjantin, grup aşamasındaki son maçın ardından son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile karşı karşıya gelecek.