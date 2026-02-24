Arjantin futbolunda sular durulmuyor. Profesyonel Futbol Ligi Yönetim Kurulu’nun gerçekleştirdiği toplantıda, 5-8 Mart tarihleri arasında oynanması planlanan ligin 9. haftasının ertelenmesine karar verildi.

Karar, Arjantin Futbol Federasyonu’na (AFA) yönelik açılan soruşturma sonrası “kurumsal destek” amacıyla oybirliğiyle alındı.

KRİZİN KAYNAĞI VERGİ İDDİASI

Gerilimin temelinde, Arjantin Gelir ve Gümrük Kontrol Ajansı’nın (ARCA) Aralık ayında yaptığı başvuru yer alıyor.

Kurum, AFA’nın 2024 ve 2025 yıllarının bazı dönemlerinde Gelir Vergisi, KDV ve sosyal güvenlik primlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini öne sürdü. İddia edilen tutarın 19 milyar 353 milyon peso olduğu belirtildi.

ARJANTİN FUTBOL FEDERASYONU'NDAN 'BORÇ YOK' SAVUNMASI

Yönetim Kurulu toplantısında, talep edilen borcun “sıfır” olduğunu gösteren resmi belgelerin sunulduğu ifade edildi. Bu savunma doğrultusunda kulüp yöneticileri, AFA yönetimine destek vermek amacıyla haftanın tamamının ertelenmesine karar verdi.

Alınan karar doğrultusunda perşembe ile pazar günleri arasındaki tüm profesyonel lig faaliyetleri durdurulacak. Uygulama, Profesyonel Lig çatısı altındaki tüm kategorileri kapsıyor.