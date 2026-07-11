Kansas City'deki Sporting KC Antrenman Merkezi'nde yapılan çalışma, teknik direktör Lionel Scaloni'nin gözetiminde tamamlandı.
Lionel Messi'nin de katıldığı idman, sahadaki ısınma koşularının ardından istasyon egzersizleriyle başladı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, daha sonra top kazanma ve pas organizasyonları üzerinde çalıştı.
Antrenmanın basına kapalı kalan bölümünde ise İsviçre karşılaşmasına yönelik taktik hazırlıklar yapıldı.
Arjantin ile İsviçre arasındaki çeyrek final mücadelesi, yarın TSİ 04.00'te Kansas City Stadı'nda oynanacak.