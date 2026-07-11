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Kaynak: AA

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde son şampiyon Arjantin, yarı final bileti için İsviçre ile karşı karşıya gelecek.

Kansas City Stadı'nda oynanacak kritik mücadele TSİ 04.00'te başlayacak. Karşılaşmada düdüğü Portekiz Futbol Federasyonu hakemi Joao Pedro Pinheiro çalacak. Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ile Luciano Maia üstlenecek.

ARJANTİN SON 2 MAÇINI 3-2 KAZANDI

Dünya Kupası'nda J Grubu'nda yer alan Arjantin; Cezayir, Avusturya ve Ürdün karşısında kazanarak grubu 9 puanla zirvede tamamladı. Son 32 turunda Yeşil Burun Adaları'yla karşı karşıya gelen Güney Amerika temsilcisi, normal süresi 1-1 biten maçta rakibini uzatmalarda 3-2 yenerek turu geçti.

Son 16 turunda Mısır'la eşleşen Arjantin, rakibi karşısında 2-0 geriye düştüğü maçı ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazanarak çeyrek final biletini aldı.

ARJANTİN'DE GÖZLER MESSİ'DE OLACAK

Arjantin'in 38 yaşındaki kaptanı Lionel Messi, İsviçre maçında takımının en önemli kozu olacak. 21 golle Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu olan yıldız futbolcu, organizasyonda üst üste 9 maçta da fileleri havalandırmayı başardı. Messi, bu turnuvada çıktığı 5 maçta 8 gol sevinci yaşarken, Fransız yıldız Mbappe ile birlikte krallık yarışında zirvede yer alıyor.

İSVİÇRE GRUPTA HATA YAPMADI

Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı B Grubu'nda mücadele eden İsviçre ise ilk maçında Katar'la 1-1 berabere kalırken, Bosna Hersek'i 4-1, Kanada'yı da 2-1 mağlup ederek 7 puanla grubu zirvede tamamladı.

Son 32 turunda Cezayir'le karşılaşan İsviçre, rakibini 2-0 yenerek son 16 turunda Kolombiya'nın rakibi oldu. Normal süresi ve uzatma dakikalarının golsüz berabere bittiği maçta penaltı atışları sonucunda Kolombiya'yı geçen İsviçre, 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi başardı.

İSVİÇRE'DE MANZAMBİ FORMA GİYEMEYECEK

Arjantin maçı öncesinde İsviçre'de takımın en golcü oyuncusu Johan Manzambi'nin sakatlığı bulunuyor. Teknik direktör Murat Yakın, Manzambi'nin Arjantin maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.

Johan Manzambi, Bosna Hersek ve Kanada maçlarında 3 kez fileleri havalandırmıştı. Bu oyuncunun yokluğunda hücum hattında gözler Vargas ve Embolo'da olacak.

REKABETTE ARJANTİN ÜSTÜN

İki takım, Dünya Kupası'nda daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 1966 yılında İngiltere'de düzenlenen organizasyonda iki takım aynı grupta yer almıştı. Arjantin, İsviçre'yi 2-0 mağlup ederken üst tura çıkma başarısı göstermiş, İsviçre ise 3 maç sonunda puan alamayarak organizasyona veda etmişti.

İki takım 2014 yılında Brezilya'da gerçekleştirilen turnuvada da karşılaştı. Her iki ekip de gruptan çıkmayı başarırken son 16 turunda birbirlerine rakip oldular. Normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Arjantin, Messi'nin asistinde Angel Di Maria'nın 118. dakikada attığı golle rakibini elemeyi başardı.

2014 yılında oynanan maçta kadroda olan isimlerden Lionel Messi ve Granit Xhaka, yarınki maçta takımlarının başında kaptan olarak sahaya çıkacak.