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2026 FIFA Dünya Kupası'nda Mısır'ı 3-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Arjantin, bu kez saha dışındaki gelişmelerle gündeme geldi.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Arjantin Futbol Federasyonu'nun (AFA) mali faaliyetlerine ilişkin ön inceleme başlattı.

300 MİLYON DOLARLIK PARA TRAFİĞİ İNCELENİYOR

La Nacion ve Terra'nın haberine göre; ABD'li savcılar ile FBI yetkilileri, AFA'nın uluslararası ticari anlaşmalarını ve bu anlaşmalardan elde edilen gelirlerin ABD bankaları üzerinden nasıl aktarıldığını mercek altına aldı.

Soruşturma kapsamında AFA ile yurt dışındaki ticari sözleşmeleri yöneten TourProdEnter LLC şirketi arasındaki mali işlemler incelenirken, 300 milyon doları aşan para trafiğinin kara para aklama veya banka dolandırıcılığı suçlarını oluşturup oluşturmadığı araştırılıyor.

DÜNYA KUPASI SÜRERKEN İFADELER ALINDI

Habere göre Arjantin'in son 16 turunda Mısır ile karşı karşıya geldiği günlerde soruşturma da hız kazandı. FBI yetkilileri, iş insanı Guillermo Tofoni'nin de aralarında bulunduğu isimlerin ifadelerine başvururken, Claudio Tapia ve Pablo Toviggino dönemine ilişkin bilgi sahibi kişilere ulaşmaya çalışıyor.

İnceleme kapsamında Citibank, Bank of America ve JP Morgan üzerinden gerçekleştirilen para transferleri de detaylı şekilde analiz ediliyor.

AFA'DAN İLK AÇIKLAMA

Artan hukuki süreç sonrası AFA'nın Kuzey Amerika temsilcisi Tomas Regalado da konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Regalado, devam eden sürece ilişkin masumiyet karinesine dikkat çekerek, "Soruşturma yürütülüyor olması tek başına sorumluluk veya suçluluk anlamına gelmez." ifadelerini kullandı.

HENÜZ RESMİ SUÇLAMA YOK

ABD makamlarının yürüttüğü soruşturmanın henüz ön inceleme aşamasında olduğu belirtilirken, Claudio Tapia veya Arjantin Futbol Federasyonu hakkında şu ana kadar resmi bir suçlama yöneltilmediği aktarıldı. Savcılık, elde edilecek deliller doğrultusunda ceza soruşturmasına geçilip geçilmeyeceğine karar verecek.