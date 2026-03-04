ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş beşinci güne girerken Arjantin Devlet Başkanı Jaiver Milei’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ali Hamaney ile Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu "sihirbazlık" yaparak ortadan kaldırdığı kurgusunu içeren yapay zekayla hazırlanmış videoyu hesabından paylaştı. Milei, videoyu sloganı olan (VIVA LA LIBERTAD CARAJO (‘Yaşasın özgürlüğünüz, hoşçakalın’) notuyla paylaştı.

Videoda Trump'ın sahne performansı tarzında bir gösteri yaptığı, ardından Hamaney ve Maduro'yu sihirbazlık numarasıyla yok ettiği şeklinde kurgusal sahnelerin yer aldığı görülürken izleyenler arasında Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei’nin sağında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu solunda ise İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yer alıyor.

ABD VE İSRAİL'E YAKINLIĞIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, göreve geldiğinden bu yana dış politikada ABD ve İsrail'e yakın bir çizgi izliyor ve İran'a karşı sert açıklamalarıyla da sık sık gündeme geliyor.