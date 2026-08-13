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Kaynak: DHA

Olay, 4 Temmuz günü saat 12.30 sıralarında Alanya ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi’ndeki bir otelde meydana geldi.

Otelde teknik personel olarak çalışan Abdullah Çıtak, arızalanan asansörü kontrol etmek istedi. Çıtak, inceleme yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle asansör ile duvar arasında sıkışarak yaralandı.

İhbar üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan Çıtak’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ağır yaralanan genç, ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

39 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede 39 gündür tedavisi devam eden Abdullah Çıtak, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün hayatını kaybetti.

Çıtak’ın cenazesi Payallar Merkez Mezarlığı’nda toprağa verildi.

8 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

24 yaşındaki Abdullah Çıtak’ın yaklaşık 8 ay önce evlendiği öğrenildi.