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Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Kaza, Kırıkkale-Kırşehir D765 kara yolunun 32’nci kilometresinde yaşandı.

İddiaya göre, arıza yaptığı için yol kenarındaki bankette duran A.D. yönetimindeki 52 ACH 322 plakalı Fiat-Tofaş marka otomobile, aynı istikamette ilerleyen G.S. idaresindeki 26 PS 612 plakalı Citroen marka araç çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan sürücüler ve 4 yolcu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARIN DURUMU İYİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavileri süren 6 yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı ve genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, ekiplerin incelemelerinin tamamlanmasının ardından normale döndü. Hasar gören araçlar çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.