Kayseri’de arızalanan minibüse arkadan çarpan hafif ticari araç kazaya neden oldu. Kazada 1’i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Nalçık Bulvarı’nda meydana geldi. İddiaya göre, G.B. yönetimindeki minibüs seyir halindeyken arızalandı. Bu sırada arkadan gelen Ş.E. idaresindeki hafif ticari araç minibüse çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 4 kişi ile hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar arasında bir bebeğin de bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.