İktidarın işbirlikçisi, sarayın kayyumu Kılıçdaroğlu ve taifesi bu aralar “ARINMA” sözcüğünü dillerinden hiç düşürmüyor, seçmeni aptal yerine koyup balık hafızalı zannederek yaptıkları utanılacak işleri “ARINMA” sözcüğünü kullanarak meşrulaştırmaya çalışıyorlar!

Bakın son söyleyeceğim lafı ilk başta söyleyeyim; kayyum Kemal’in hedefi ARINMA değil TASFİYEDİR...

Kayyum Kemal; Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Ali Mahir Başarır, Veli Ağababa, Mahmut Tanal ve bunların yoldaşı olan, CHP’yi büyütüp elli yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi haline getiren son derecede başarılı bir ekibi TASFİYE etmek istemektedir.

Üstelik kayyum Kemal sadece CHP’ye bu başarıyı getiren yönetimdeki isimleri de değil Cumhuriyet Halk Partisinde kendine biat etmeyen milletvekilinden belediye başkanına, delegeden üyelere kadar kendi iktidarına karşı olan herkesi TASFİYE etmenin peşindedir.

Kayyum Kemal girişmek istediği böyle bir TASFİYE hareketini meşrulaştırabilmek için iktidarın kumpas davalarına gerekçe yaptığı iftiraları kullanmaya da hiç utanmamaktadır.

Peki, kayyum Kemal böyle bir TASFİYE hareketinin Cumhuriyet Halk Partisini küçülteceğini bilmiyor mu?

Hiç şüphe yok ki biliyordur amma ve lakin o bunu zerrece umursamıyor...

Umursamıyor, çünkü onun görevi; Cumhuriyet Halk Partisini büyütüp iktidara taşımak değil, kontrollü bir muhalefet oluşturup AKP’nin iktidarının devamını sağlamaktır.

Kayyum Kemal’in piyonlarından Gürsel Tekin "'Hain Kemal' diyenler ihraç edilecek, önce küçülelim sonra büyürüz." Diyerek bu iğrenç projeyi ifşa etmiş bulunmaktadır.

Bakınız buradan açıkça söylüyorum: Kayyum Kemal adeta bir “İNTİHAR BOMBACISINA” dönüşmüş bulunmaktadır...

İNTİHAR BOMBACILARI eylemden sonrasının hesabını yapmayan, cezalandırılmaktan korkmayan, sonlarını düşünmeyen radikal eylemcilerdir! Rasyonel düşünerek sonrasının hesabını yapıp cezalandırılmaktan ya da bedel ödemekten korkmayan bu tip eylemcileri durdurmak ise çok ama çok zordur.

Kafaya İNTİHAR BOMBACISI olmayı koymuş eylemciler ile rasyonel bir zeminde konuşmak, müzakere ederek uzlaşmak ise asla mümkün olmaz.

“Bana yar olmayan CHP kimseye yar olmasın” zihniyeti ile hareket eden bir kayyumun ne gibi bir felakete yol açacağını tahmin etmek ise hiç de zor değildir.

Peki, kayyum Kemal’in bu TASFİYE planı tutar mı?

Onun böyle bir TASFİYE planını uygulayabilecek gücü var mı?

Elbette bunu şimdiden net bir şekilde bilmek mümkün değildir.

Kayyum Kemal’in Cumhuriyet Halk Partisi örgütünde ciddi bir gücü, parti tabanı ya da seçmen nezdinde zerrece bir karşılığı yok ama iktidarın ve yandaş medyanın gücünü arkasına aldığını görüyoruz, bunun etkilerini iyi hesap etmek gerekmektedir.

Bu süreci izleyip göreceğiz ama açıkça söylemek gerekirse ben Kemal Kılıçdaroğlu’nun kaybetme yeteneğine güveniyor ve bu sefer de başarısız olacağını düşünüyorum.

Soldaki geniş muhalif kitlelerce çok sevilen sanatçı Suavi de X platformunda bu “ARINMA” söylemini konu alan benimde çok hoşuma giden bir paylaşım yapmış ve:

Arınma…

Ar sahibi insanların işidir.

Ar yoksa arınma da yoktur.

Arınma önererek birilerinin arınması isteniyorsa önce öneri sahiplerinin arınmış olması gerekir.

“Ar-ı namus hırkası” giymeden kimse arınamaz.

Demiş....

Bu söylemi bende çok beğendim, sizinle de paylaşayım istedim...

Zaten kayyum Kemal’in ciddi ciddi ARINMA gibi bir derdi olsa Kurultay davasında itirafçı olan delegeye para dağıttım diyen Veysel Uyanık'ın oğlu Ahmet Hakan Uyanık'a MYK listesinde yer verir ve onu ARGE’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yapar mıydı?