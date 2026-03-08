Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen “Adalet Sofraları” iftar programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Arıkan, konuşmasında hem Orta Doğu’daki gelişmelere hem de Türkiye’deki ekonomik politikalara değindi.

Yeni trafik düzenlemeleri ve cezalar üzerinden iktidarı eleştiren Arıkan, hükümetin ekonomideki sorunların faturasını vatandaşa kestiğini savundu.

Arıkan, “Bütün dünya radarlarını hipersonik füzelere odaklamışken bizdeki radarlar vatandaşın cüzdanına odaklanmış durumda. Elalem radar ekranlarında kıtalar arası tehditleri takip ediyor, biz ise radarlarla araç plakası kovalamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Trafik cezalarının artırılmasını da eleştiren Arıkan, bütçe açığının cezalar üzerinden kapatılmaya çalışıldığını öne sürdü. “Saçmasapan politikalarla batırdıkları ekonomiyi şimdi saçmasapan cezalar keserek vatandaşlarımızdan çıkarmaya çalışıyorlar” diyen Arıkan, “Savunma sanayi değil, tabir yerindeyse bugünkü iktidar ceza sanayi kurdu” ifadelerini kullandı.

Arıkan ayrıca, hükümetin ekonomik yaklaşımını eleştirerek “Vergi yetmezse ceza, ceza yetmezse yasak anlayışıyla yönetilen bir sistem ortaya çıktı. Devlet vatandaş için vardır; vatandaş devleti beslemek için değil” diye konuştu.