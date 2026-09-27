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Kaynak: ANKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’nın sermaye piyasalarına yönelik soruşturma kapsamında gündeme gelen fon iddialarının ardından görevlerinden affını istemesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Arıkan, gündeme gelen iddiaların yalnızca görevden ayrılmayla kapatılamayacağını savunarak kapsamlı ve etkin bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

“GÖREVDEN AF TALEBİYLE GEÇİŞTİRİLEMEZ”

Ekonomik koşullar üzerinden iktidara tepki gösteren Arıkan, vatandaşların geçim sıkıntısı yaşadığı bir dönemde kamuoyuna yansıyan fon iddialarının tüm yönleriyle araştırılması gerektiğini belirtti.

Arıkan, söz konusu iddiaları “yüzyılın en büyük vurgunu” ve “en büyük dolandırıcılığı” sözleriyle nitelendirerek, sürecin görevden af talepleriyle geçiştirilemeyeceğini savundu.

Soruşturmanın kapsamının genişletilmesini isteyen Arıkan; adı geçen siyasetçiler, medya mensupları, danışmanlar ve bürokratların yanı sıra SPK ve BDDK yöneticilerinin de incelenmesi gerektiğini ifade etti.

MAL VARLIKLARI İÇİN İNCELEME ÇAĞRISI

Arıkan ayrıca bakanlar, bakan yardımcıları, danışmanlar ve üst düzey bürokratlar ile kamuda ihale, kaynak tahsisi, düzenleme ve denetim yetkisi bulunan yöneticilerin mal bildirimlerinin mercek altına alınmasını istedi.

Açıklanamayan mal varlığı artışı tespit edilen veya kamu görevini kişisel çıkar amacıyla kullandığı yönünde somut bulgu bulunan kişilerin yargı önünde hesap vermesi gerektiğini belirten Arıkan, hukuk ve adalet vurgusu yaptı.

“ADALET HERKESE LAZIMDIR”

Arıkan açıklamasını, “Hukuk, muhalife operasyon, iktidara af mekanizması değildir. Adalet herkese lazımdır ve herkes için eşit işletilmelidir” sözleriyle tamamladı.