TBMM'de Yeni Yol Grubu, Grup Toplantısı'nı gerçekleştirdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu gündeme ilişkin açıklama yaptı.

Saadet Partisi lideri Arıkan, emekli aylıkların geçim sorunu karşısında yetersiz kalmasına ilişkin iktidara tepki gösterdi.

'KAYNAK SORUNU YOK, AHLAK SORUNU VAR'

Arıkan, "İktidar emekliye, emekçiye verilen zamları kaynak yetersizliği ile açıklıyor. Ancak daha geçtiğimiz hafta bu iktidar 20 milyar liralık borca tam 260 milyar lira faiz ödedi. Ana paranın tam 13 katı faiz ödendi. Peki iktidarın kaynak 'yok diye' bin 62 lira olarak açıkladığı emekli zammının bütçeye maliyeti ne kadar? Sadece 70 milyar lira. 20 milyar borç için ödenen 260 milyar lira faiz çok görülmezken, 40 yıl çalışmış milyonlarca emekli için 70 milyar lirayı yük olarak görüyorlar. İşte biz bunun için diyoruz ki; bu ülkede para sorunu yok, faiz sorunu var; bu ülkede kaynak sorunu yok, ahlak sorunu var" dedi.

Sözlerine devam eden Arıkan şöyle konuştu:

"Bizim teklifimiz net. En düşük emekli aylığı, en azından asgari ücret seviyesine yükseltilmelidir. Başlattığımız imza kampanyamıza milletimiz çok büyük teveccüh gösterdi. İşte önümdeki klasörlerde 1 milyon 214 binden fazla imza ile milletimizin desteği var. Genel Kurulda milletvekillerimiz dile getirdi, bugün yine araştırma önergesi vereceğiz

Bu dosyaları sadece klasör olarak görmeyin. Bu dosyaların içerisinde kirasını ödeyemeyen Mehmet Amca'nın isyanı var. Bugün Meclis bir şeye karar verecek. Milyonlarca emeklinin talebi, isteği, beklentisi mi olacak, yoksa Mehmet Şimşek’in talebi, istediği mi olacak? Bir kere de FED’in imzasına değil, milletin imzasına değer verin."

'ERDOĞAN KENDİSİYLE MÜCADELE İÇİNDE'

Söz alan DEVA Partisi lideri Babacan, sanal kumar ile toplumun getirildiği noktaya işaret etti.

Babacan, "Erdoğan adeta perde arkasında kendisi ile bir mücadele içinde. Şikâyet eden kendisi, aslında edilen de kendisi. Bu sanal kumarın kökü sizde. Siz başlattınız" dedi.

Babacan'ın açıklaması şöyle:

"Sanal kumarı da sanal bahisi de oynatanlar iktidarın kankaları. Sanal bahis ve kumara resmen izin veren, yasallaştıran iktidarın kendisi. Tek imzayla izin verdiler. Cumhurbaşkanı da çıkıyor sanki ülkeyi kendisi yönetmiyormuş gibi birtakım açıklamalarda bulunuyor. Cumhurbaşkanlığı memleketteki sorunları millete şikâyet makamı değil çözüm üretme makamıdır. Hep oyun içinde oyun.

Sanki başkaları yapmış, başkaları izin vermiş Sayın Erdoğan da ne diyor ‘Ben onlarla mücadele ediyorum.’ Bizzat imzayla bunlara izin veren Erdoğan ile bu olanları millete şikâyet eden Erdoğan adeta perde arkasında kendisi ile bir mücadele içinde. Şikâyet eden kendisi, aslında edilen de kendisi. ‘Kökünü kurutacağız’ diyor. Bu sanal kumarın kökü sizde. Siz başlattınız."