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Arıkan, soruşturmaların sonuna kadar götürülmesi gerektiğini belirterek, belediye başkanlarına yönelik işlemlerde farklı uygulamalar yapılmasına karşı olduklarını ifade etti.

"SONUNA KADAR GİTSİN"

Arıkan, "Sonuna kadar gitsin. Bunların hiç böyle bir iltimas gösterecek şeyler değil bu hususta. Bizim oradaki itirazımız muhalefetin belediye başkanını sabah şafak operasyonuna alıyorsan iktidarın belediye başkanını şafak operasyonuna alacaksın. 3 gün sonra saat 2'ye 3'e randevu vermeyeceksin. Buradaki adaletsizliğe hemen işaret etmeye çalışıyorum." dedi.

Saadet Partisi lideri, açıklamasında özellikle soruşturma ve operasyon süreçlerinde belediye başkanlarının siyasi konumlarına göre farklı muamele görmemesi gerektiğine dikkat çekti.