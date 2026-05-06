MAHMUT ARIKAN: İKTİDAR VE ORTAĞI SÜRECİN ÜZERİNDEKİ SİS BULUTUNU KALDIRMIYOR

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında dile getirdiği çözüm ve onarım mesajlarını sert bir dille eleştirdi. Arıkan, yapılan açıklamaların toplumdaki soru işaretlerini gidermek yerine, şüpheleri daha da derinleştirdiğini savundu.

"NEDEN SAVUNMA YAPMA İHTİYACI DUYUYORSUNUZ?"

Arıkan, Bahçeli’nin konuşmasındaki çelişkilere dikkat çekerek şunları söyledi:

"Sayın Bahçeli, olumlu cümlelerin ardından tüm bu isteklerin devleti zayıflatmayacağını, bir teslimiyet ya da pazarlık olmadığını belirtti. Gerçekten güzel bir iş yapıyorsanız, niçin bunların teslimiyet ya da taviz olmadığını açıklama ihtiyacı hissediyorsunuz? Siz yoksa muğlak bir iş yapıp müphem bir süreç mi yürütüyorsunuz?”

İktidar kanadından gelen açıklamaların sürecin neye hizmet ettiğini netleştirmediğini ifade eden Arıkan, bu durumun siyasi ciddiyetle bağdaşmadığını vurguladı.

"KONUŞMALAR MUĞLAKLIĞI GİDERMİYOR"

Mahmut Arıkan, iktidar ortaklarının farklı tonlarda yaptığı açıklamaların kafa karışıklığına yol açtığını belirterek; "İktidarın ve ortaklarının sürece dair yaptıkları konuşmalar, maalesef sürecin muğlaklık ve müphemliğini gidermiyor” dedi.

Arıkan, “Öcalan’a statü konuşulurken muhalefete mutlak butlan konuşuluyor” diyerek muhalefet üzerindeki baskıya da dikkat çekti. Arıkan, “Biz sürecin muğlaklığı ve lümpenliğine itiraz ediyoruz” dedi. Kişilere özel statü aramak yerine hukuka riayet etmesi gerektiğini söyledi.

Devlet Bahçeli, dünkü yaptığı konuşmada çözüm sürecine yönelik yeni açıklamalarda bulunmuştu. “Öcalan'ın Barış süreci ve siyasallaşma koordinatörlüğü olmasını öneriyorum. Temennimiz PKK'nın kurucu önderliğinin bir tanım altında görev yapmasıdır” demişti.