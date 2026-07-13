Kaynak: ANKA

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Arıkan, Demirtaş ile temaslarının süreceğini belirterek, "Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde, toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamaya göre Arıkan, ziyaretin ardından yazılı açıklama yaptı. Demirtaş ile Edirne Cezaevi'nde bir araya geldiklerini, karşılıklı görüş alışverişinde bulunduklarını belirten Arıkan, "Kendisiyle, ülkemizin karşı karşıya kaldığı temel siyasi ve hukuki sorunları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanı bulduk" ifadelerini kullandı.

'ÇÖZÜM ODAKLI YAKLAŞIMLARA İHTİYAÇ VAR'

Mahmut Arıkan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin içine sürüklenmek istendiği kutuplaşma ve kamplaşma iklimine karşı, diyalog zemininin her şart ve fırsatta canlı tutulması ve genişletilmesi gerektiği, adaletsizliklere son verecek geniş kapsamlı bir uzlaşı arayışının hayati değer taşıdığı konusunda ortak kanaatlere sahip olduğumuzu memnuniyetle müşahede ettik.

Bu ülkeyi ve yarınlarımızı düşünen siyasetçiler olarak, adaleti, erdemi ve diyaloğu merkeze alan ortak paydalarımızı hızla genişletmek zorundayız. Türkiye artık günlük kısır çekişmelerden, gerilim ve çatışma dilinden yorulmuştur. Bugün, cesur, erdemli ve çözüm odaklı yaklaşımlara her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğu açıktır.

Sayın Demirtaş, ülke siyasetimiz açısından önemli bir aktör ve politik şahsiyettir. Kendisinin demokratik ve meşru siyaset çerçevesinde, toplumsal uzlaşımıza, dayanışma ve kardeşlik çabalarımıza çok önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

Bu vesileyle bir kez daha ifade etmek isterim ki, mahkemelerin kesinleşmiş bir hükmü olmadan yıllarca sürdürülen tutukluluklar, sadece adalete olan güveni zayıflatmakla kalmıyor, siyaset kurumuna olan güveni de zedeliyor. Son olarak, Sayın Demirtaş ile gerçekleştirdiğimiz bu insani ve siyasi temasların, karşılıklı görüş alışverişlerimizin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini belirtmek isterim."