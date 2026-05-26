Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait Halk Ekmek büfelerinin önünde yaşandı. Artan yaşam maliyetleri karşısında bütçelerini korumak isteyen yüzlerce vatandaş, sabahın erken saatlerinden itibaren Halk Ekmek satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı mahallelerdeki büfelerin önünde biriken kalabalık cadde boyunca uzadı.

"BÜTÇEMİZE CİDDİ KATKI SAĞLIYOR"

Özellikle emekliler, dar gelirli aileler ve kalabalık haneler tarafından yoğun şekilde tercih edilen Halk Ekmek, arife gününde sofraların vazgeçilmezi oldu. Sırada bekleyen vatandaşlar, piyasa fiyatlarına oranla çok daha uygun olan Halk Ekmek'in aile ekonomilerine nefes aldırdığını belirterek, bu zorlu ekonomik konjonktürde erişilebilir ve ucuz gıdaya ulaşmanın kendileri için kritik önem taşıdığını ifade etti.

PERSONEL YOĞUN MESAİ YAPTI

Bayram tatili öncesinde ekmek talebinin katlanarak artması üzerine, Aydın Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek fabrikası ve büfe personeli de tam kapasiteyle yoğun bir mesai harcadı. Talebi karşılayabilmek adına sevkiyatların aralıksız sürdürüldüğü bildirilirken, belediye yetkilileri bayram süresince vatandaşların mağdur olmaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.