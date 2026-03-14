Trendyol Süper Lig maçında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Karagümrük, sarı-lacivertli ekibi Bartuğ Elmaz (15. dk) ve Serginho (45+1. dk)’nun ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ ÜNLÜ

Fatih Karagümrük futbolcularının ve teknik direktör Aleksandar Stanojević’in saç traşlarını ünlü kuaför Arif Sarsılmaz yaptı.

Kazanması zor takımların maç öncesi traşlarını yapan Sarsılmaz’ın traşı, futbolcular için uğurlu gelmeye devam ediyor ve adeta sihirbaz etkisi yaratıyor. Bu kez de takıma galibiyeti getirdi.

FENERBAHÇE'NİN SERİSİ BİTTİ

Karagümrük, aldığı galibiyetle birlikte Fenerbahçe’nin bu sezon Süper Lig’deki yenilmezlik serisine de son verdi.

BARTUĞ'UN SÜPER LİG'DEKİ İLK GOLÜ

Fenerbahçe’den Karagümrük’e devre arasında kiralık olarak transfer edilen Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü kaydetti.

Attığı golün yanı sıra sergilediği performansla maçın en yüksek reyting alan futbolcusu oldu.

Fatih Karagümrük, Süper Lig'de bir sonraki maçta Kayserispor ile karşılaşacak. Fenerbahçe ise evinde Gaizantep FK'yı ağırlayacak.