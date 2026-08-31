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Kaynak: Haber Merkezi

Hakkındaki yurt dışı çıkış yasağına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a kaçmaya çalışırken yakalanan YouTuber Arif Kocabıyık’ın görüntüleri gündeme bomba gibi düştü.

Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 maddesi kapsamındaki yargılaması nedeniyle yurt dışına çıkışı yasak olan Kocabıyık'ın yakalanma anı, Türkiye'nin gündemine oturdu. Gözler, siyasete yönelmesinin ardından parti de değiştiren Kocabıyık'ın sıra dışı yaşam öyküsüne çevrildi.

DÜĞÜN FOTOĞRAFÇILIĞINDAN, İLAVE TV'YE, SİYASETTEN, TIR DORSESİNE

Arif Kocabıyık’ın hikayesi 1983 yılında Antalya'nın Elmalı ilçesinde başladı. Meslek lisesinden mezun olduktan sonra çalışma hayatına adım atan Kocabıyık, uzun süre düğün fotoğrafçılığı yaptı. Ardından Akdeniz Üniversitesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Yerel basın alanındaki ilk denemesini "Divan" isimli gazete ile yapan Kocabıyık, asıl kırılma noktasını ise 2018 yılında yaşadı.

KENDİNE KİTAP BİLE ÇIKARDI

2018'de kurduğu "İlave TV" isimli YouTube kanalıyla sokak röportajları yapmaya başlayan Kocabıyık; kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Seçim dönemlerinde ve ekonomik kriz gündeminde vatandaşlarla röportajlar yapan Kocabıyık, bir de kendisine "Cesaret Bulaşıcıdır” isimli kitap çıkardı.

MİLLETVEKİLİ ADAYLIĞI VE İYİ PARTİ SÜRECİ

Sokak röportajlarında elde ettiği popülariteyi siyasete taşımak isteyen Arif Kocabıyık, ilk büyük adımı Meral Akşener'in o dönemler genel başkanı olduğu İYİ Parti çatısı altında attı. 2023 Genel Seçimleri öncesinde İYİ Parti’den Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Kocabıyık, açıklanan resmi listede kendisine 12. sırada yer buldu. Ancak sandık sonuçları neticesinde milletvekili seçilmeyi başaramadı.

CHP, ÖZGÜR ÖZEL VE İPTAL EDİLEN ÜYELİK

İYİ Parti sürecinin ardından siyasi arayışını sürdüren Kocabıyık, Nisan 2026’da Cumhuriyet Halk Partisi’ne (CHP) katıldı. Katılım töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocabıyık’a bizzat parti rozetini taktı. Ancak bu birliktelik çok kısa sürdü. Kocabıyık'ın geçmişte sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar ve tutumları parti içinde tepkilere yol açtı. CHP yönetimi, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından hızlı bir karar alarak Kocabıyık'ın üyelik işlemlerini durdurduğunu ve kayıt sürecini tamamen iptal ettiğini duyurdu.

ARİF KOCABIYIK'IN SON DURAĞI: KAPIKULE'DE TIR DORSESİ

Siyasi arenadaki hızlı yükseliş ve düşüşlerin, hukuki süreçlerin ve iptal edilen üyeliklerin ardından Kocabıyık son olarak Kapıkule Sınır Kapısı'nda ortaya çıktı. Hakkında yürütülen dava nedeniyle konulan yurt dışı çıkış yasağını delmeye çalışan ünlü YouTuber, Bulgaristan'a geçmek üzereyken tırın alt bölmesinde güvenlik güçlerince yakalandı.