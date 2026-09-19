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Kaynak: ANKA

8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesindeki Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmuş ve tüm Türkiye'nin takip ettiği arama çalışmalarının 19. gününde cansız bedenine ulaşılmıştı. Olayın ardından başlatılan hukuki süreçteki belirsizlikler, acılı babayı iki yıl sonra bu eyleme yöneltti.

'ADALET YÜRÜYÜŞÜ' BAŞLATIYOR

Narin Güran'ın babası Arif Güran, kızının cinayet dosyasının tüm yönleriyle aydınlatılması ve adil yargılama talebiyle Diyarbakır'dan Ankara Külliye'ye uzanacak bir 'adalet yürüyüşü' başlatıyor.

Yürüyüş, 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 11.00'de Narin'in Tavşantepe Mahallesi'ndeki mezarı başında yapılacak basın açıklamasının ardından başlayacak. Kararı kamuoyuna duyuran Güran ailesinin avukatı Onur Akdağ, tek başına gerçekleştirilecek bu eylemi tarafsız bir yargılama için yollara düşen acılı bir babanın çığlığı olarak nitelendirdi.

"SADECE YOLLARI DEĞİL, VİCDANLARI DA AŞINDIRACAK"

Sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna çağrıda bulunan Avukat Akdağ, "Bir babanın adımları sadece yolları değil, vicdanları da aşındırıyor. Katledilen kızının hakkı ve tarafsız, adil bir yargılama için yollara düşen acılı bir babanın çığlığına sessiz kalmayın. Bu yürüyüş hepimizin adalet mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Akdağ ayrıca, yürüyüş güzergahı ve diğer detayların bu akşam saat 21.30'da düzenlenecek bir 'Space' (sohbet odası) yayınında paylaşılacağını duyurdu.

AİLEDEN İKİ YIL SONRA GELEN ADALET İSYANI

Kızlarının ölümünün üzerinden iki yıl geçmesine rağmen birçok sorunun yanıtsız kaldığını belirten Güran ailesi ise yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bir baba, kızını toprağa verdikten iki yıl sonra hâlâ cevap bekleyen sorularla, adil ve tarafsız bir yargılama talebiyle yola çıkıyor. Bu yürüyüşün her adımında Narin’in adı, dosyada açıklığa kavuşmayı bekleyen sorular ve bir babanın kızının ölümünün bütün yönleriyle aydınlatılması talebi olacak. Arif Güran’ın talebi açık: Narin için adalet. Dosyanın bütün yönleriyle yeniden ve tarafsız biçimde değerlendirilmesi."