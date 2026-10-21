Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun’un 2016 yılındaki şüpheli ölümüne dair otopsi videolarının "yok" denildikten sonra ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturmada süreç yargıya taşındı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianameler kabul edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, otopsi işlemlerine ait video kayıtlarını talep ettiğinde Adli Tıp Kurumu’ndan (ATK) "video kaydı bulunmamaktadır" yanıtını almıştı. Ancak ilerleyen süreçte kaybolduğu iddia edilen otopsi görüntüleri ortaya çıkmıştı.
İDDİANAME HAZIRLANDI
Olayın ardından hazırlanan iddianame kapsamında; Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili İsmail Çoban, zabıt katibi Çağdaş Köse ve kayıtların muhafaza edildiği fotoğrafhane görevlisi Samet Çalışkan hakkında "Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği" suçlamasıyla dava açıldı.
8 YILA KADAR HAPİS CEZASI
Hazırlanan iddianamede 3 şüpheli hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Şüphelilerin yargılanacağı davanın ilk duruşması 4 Şubat’ta görülecek.