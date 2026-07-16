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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Sivil toplum faaliyetleri ve tarımsal kalkınma projeleriyle adından sıkça söz ettiren Ordu, önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Ordu İl Müftülüğü İl Engelli Koordinatörü ve OSKADER Başkanı Yekta Köse, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde başarılı projelere imza atan, sivil toplum kuruluşlarındaki liderliği ve disiplin kurulu üyelikleriyle tanınan Enver Top’u ziyaret etti.

SEKTÖREL VE SOSYAL PROJELER MASAYA YATIRILDI

Türkiye'nin arıcılık üssü konumundaki Ordu'da yürütülen bilimsel çalışmalar ve apiterapi projeleri ele alındı. Bölgenin kalkınmasında sivil toplum kuruluşlarının (STK) üstlendiği rolün önemine değinilen görüşmede, geleceğe yönelik ortak çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

ZİYARET SONRASINDA BİR AÇIKLAMA YAPAN YEKTA KÖSE, ŞU İFADELERİ KULLANDI

"Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü ve sivil toplum kuruluşları başkanlığı görevleriyle şehrimize büyük değer katan, disiplin kurulu üyesi kıymetli abim Enver Top beyefendiye misafir olduk. Gösterdiği misafirperverlik, samimi sohbeti ve vizyoner fikirleri için kendisine çok teşekkür ederim.

ORDU'NUN GELİŞİMİ ADINA ATTIĞI HER ADIM GURUR VERİCİDİR

Uzun yıllardır tarım, arıcılık sektörü ve sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol oynayan Enver Top ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ortak akıl ve STK dayanışmasının şehirlerin sosyal yapısını güçlendirdiğini belirten Top, nazik ziyareti için Yekta Köse’ye teşekkürlerini iletti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.