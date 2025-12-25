İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen futbolda şike kumpası soruşturması kapsamında dört kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.

Terör örgütüne yardım suçlamasıyla gözaltına alınan eski TFF Başkanvekili Lütfi Arıboğan ve eski Galatasaray 2. Başkanı İlhan Helvacı adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Mahkemeye çıkartılan Arıboğan ve Helvacı yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.

2 KİŞİ SERBEST

Eski Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Ahmet Gülüm ve Galatasaray eski yönetim kurulu üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu eski genel sekreteri Ebru Köksal ise savcılıktan serbest bırakıldı.

ALİ KOÇ İDDİASI

Soruşturma kapsamında eski Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanlarından Ali Koç'un şikayetçi olduğu iddia edildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

“Kamuoyunda "2011 yılında Futbolda Şike Soruşturması" şeklinde anılan, Fenerbahçe Spor Kulübü eski başkanı Aziz Yıldırım olmak üzere birçok spor camiasından kişiyi hedef alan ve FETÖ/PDY terör örgütü mensubu bir kısım eski kamu görevlilerince usulsüz şekilde yürütülen soruşturma ve kovuşturmalarla ile ilgili olarak yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen terör örgütü mensuplarından Mehmet Baransu ile irtibatlı olarak usulsüz işlemlere iştirak ettikleri yönünde şüphe bulunan Lütfi ARIBOĞAN, Ahmet GÜLÜM, İlhan HELVACI ve Ebru KÖKSAL hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Soruşturmanın Gizliliğini İhlal suçlarından savunmalarına başvurulmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmeleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne talimat verilmiştir.”