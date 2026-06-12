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Kaynak: AA

BBC'nin aktardığına göre, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabında yayımlanan videoda, güvenlik güçlerinin düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar sırasında bazı kişileri gözaltına aldığı görüntüler yer aldı. Videonun arka planında ise Grande'nin 2024 yılında yayımlanan "Bye" isimli şarkısı kullanıldı.

Paylaşımda, "Hoşça kalın... Başkan Donald Trump tarihin en güvenli sınırlarını oluşturdu." ifadelerine yer verildi.

Videoya tepki gösteren Ariana Grande, paylaşımın yorum bölümünde, "Lütfen müziğimi bu barbarca, insanlık dışı ve korkunç içerikle ilişkilendirmeyin." sözlerini kullandı.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abigail Jackson ise ABD basınına yaptığı açıklamada, Grande'nin eleştirilerine yanıt vererek, "Gerçek anlamda barbarca ve insanlık dışı olan, masum Amerikan vatandaşlarına zarar veren ve onları öldüren suçlu düzensiz göçmenlerdir." dedi.

Yaşanan tartışmanın ardından videoda kullanılan şarkının kaldırıldığı, ayrıca Grande'nin paylaşım altındaki yorumunun da silindiği görüldü.