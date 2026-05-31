Arhavi halkı madene karşı yürüdü

Farklı görüşlerden, farklı kesimlerden Arhavililer olarak buradayız. Başka konularda anlaşamasak bile Arhavi’yi hedef alan bu tehdide karşı omuz omuzayız. Komşu ilçelerden gelen akrabalarımız ve dostlarımız da aramızda. Onlar da biliyor ki bu maden yalnızca Arhavi’yi değil, tüm bölgeyi etkileyecek. El eleyiz, omuz omuzayız, tek yüreğiz. Tek amacımız; dedelerimiz ve ninelerimiz gibi bu topraklarda huzurla yaşamak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir Arhavi bırakmak. Aksi halde zehirli tozlara maruz kalacak, göç etmek zorunda kalacak, düşük ücretlerle yaşam mücadelesi vereceğiz. Bu nedenle Arhavi’de madene geçit vermeyeceğiz."