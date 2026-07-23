AREA Araştırma tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen son siyasi eğilim anketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden görev yapmasına ilişkin seçmen görüşlerini ortaya koydu.
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi?
AREA Araştırma'nın 11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasında, katılımcılara "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha ülkeyi yönetmesi gerektiği fikrine katılıyor musunuz?" diye sordu. Yüzde 58,2'lik sonuç dikkat çekti.Dilek Taşdemir
11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında 81 ilin tamamında, kır-kent ayrımı gözetilerek 183 ilçede 18 yaş ve üzeri 2 bin 30 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha 'ülkeyi yönetmesi gerektiği' fikrine katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.
ANKETTE "HAYIR" DİYENLER ÇOĞUNLUKTA
Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 36,5'i "Evet" derken...
Yüzde 58,2'si "Hayır" dedi.
Yüzde 5,3'ü ise "Fikrim yok / Cevap yok" yanıtını verdi.
Sonuçlar, ankete katılanların çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha görev yapması fikrine katılmadığını gösterdi.
PARTİLERE GÖRE DİKKAT ÇEKEN DAĞILIM
Ankette siyasi parti tercihlerine göre verilen yanıtlar da paylaşıldı.
Buna göre;
AK Parti seçmeninin yüzde 84,7'si "Evet" derken, yüzde 10,8'i "Hayır" yanıtını verdi.
MHP seçmeninde destek oranı yüzde 61,9 olarak ölçüldü.
CHP seçmeninin yüzde 89'u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 85,2'si, DEM Parti seçmeninin yüzde 83,4'ü ve Özgür Özel'in kuracağı partiye destek vereceğini belirtenlerin yüzde 98,3'ü ise "Hayır" görüşünü dile getirdi.
DESTEK VERENLERİN EN ÖNEMLİ GEREKÇESİ NE OLDU?
Araştırmada, "Evet" diyen katılımcılara bu görüşlerinin nedeni de soruldu.
Destek verenlerin gerekçeleri şöyle sıralandı:
Yüzde 27,9: "Alternatifi yok / Rakibi yok"
Yüzde 21,6: "Daha iyisi yok, başarılı"
Yüzde 16,9: "Güçlü lider / Güçlü yönetim"
Yüzde 12,4: "Dış politika ve savunma sanayindeki başarıları"
Yüzde 11,3: "Bir dönem daha seçilmeli, yapacak işleri var"
Yüzde 8,4: "Güveniyorum / Seviyorum"