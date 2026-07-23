AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi?

11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında 81 ilin tamamında, kır-kent ayrımı gözetilerek 183 ilçede 18 yaş ve üzeri 2 bin 30 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha 'ülkeyi yönetmesi gerektiği' fikrine katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.