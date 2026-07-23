Yeniçağ Gazetesi
23 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi?

AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi?

AREA Araştırma'nın 11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği kamuoyu yoklamasında, katılımcılara "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha ülkeyi yönetmesi gerektiği fikrine katılıyor musunuz?" diye sordu. Yüzde 58,2'lik sonuç dikkat çekti.

Dilek Taşdemir Dilek Taşdemir
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 1

AREA Araştırma tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen son siyasi eğilim anketinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden görev yapmasına ilişkin seçmen görüşlerini ortaya koydu.

1 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 2

11-15 Temmuz 2026 tarihleri arasında 81 ilin tamamında, kır-kent ayrımı gözetilerek 183 ilçede 18 yaş ve üzeri 2 bin 30 kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi) yöntemiyle yapılan araştırmada katılımcılara, "Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha 'ülkeyi yönetmesi gerektiği' fikrine katılıyor musunuz?" sorusu yöneltildi.

2 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 3

ANKETTE "HAYIR" DİYENLER ÇOĞUNLUKTA

Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 36,5'i "Evet" derken...

3 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 4

Yüzde 58,2'si "Hayır" dedi.

4 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 5

Yüzde 5,3'ü ise "Fikrim yok / Cevap yok" yanıtını verdi.

5 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 6

Sonuçlar, ankete katılanların çoğunluğunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir dönem daha görev yapması fikrine katılmadığını gösterdi.

6 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 7

PARTİLERE GÖRE DİKKAT ÇEKEN DAĞILIM

Ankette siyasi parti tercihlerine göre verilen yanıtlar da paylaşıldı.

Buna göre;

AK Parti seçmeninin yüzde 84,7'si "Evet" derken, yüzde 10,8'i "Hayır" yanıtını verdi.

7 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 8

MHP seçmeninde destek oranı yüzde 61,9 olarak ölçüldü.

8 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 9

CHP seçmeninin yüzde 89'u, İYİ Parti seçmeninin yüzde 85,2'si, DEM Parti seçmeninin yüzde 83,4'ü ve Özgür Özel'in kuracağı partiye destek vereceğini belirtenlerin yüzde 98,3'ü ise "Hayır" görüşünü dile getirdi.

9 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 10

DESTEK VERENLERİN EN ÖNEMLİ GEREKÇESİ NE OLDU?

Araştırmada, "Evet" diyen katılımcılara bu görüşlerinin nedeni de soruldu.

Destek verenlerin gerekçeleri şöyle sıralandı:

Yüzde 27,9: "Alternatifi yok / Rakibi yok"
Yüzde 21,6: "Daha iyisi yok, başarılı"
Yüzde 16,9: "Güçlü lider / Güçlü yönetim"

10 11
AREA Araştırması'ndan dikkat çeken anket: Erdoğan ülkeyi bir dönem daha yönetmeli mi? - Resim: 11

Yüzde 12,4: "Dış politika ve savunma sanayindeki başarıları"
Yüzde 11,3: "Bir dönem daha seçilmeli, yapacak işleri var"
Yüzde 8,4: "Güveniyorum / Seviyorum"

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro