Esentepe Mahallesi meydana geldi. Sokakta yürüyen genç, plakasız motosikletle gelen 2 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda 1 kişi bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan gencin bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı detaylı çalışmalarda, çevrede 3 boş kovan tespit edildi.

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Polis ekipleri, saldırının ardından olay yerinden hızla uzaklaşan kimliklerini belirlemek ve şüphelileri yakalamak için soruşturma başlattı.