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Kaynak: DHA

Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle bir elektrik direğinde art arda patlamalar yaşandı.

Patlamalar sırasında yükselen sesler ve etrafa saçılan kıvılcımlar çevrede kısa süreli paniğe yol açtı. Patlamaların meydana geldiği direğin bitişiğindeki binada yaşayan kişiler olası bir tehlikeye karşı evlerinden çıktılar.

Yaşanan panik anları çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, elektrik direğinde art arda meydana gelen patlamalar ile binada yaşayan kişilerin panikle dışarı çıkarak sokağa kaçtığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, elektrik arızasının giderilmesi için ekiplerin çalışma başlattığı öğrenildi.