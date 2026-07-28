Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ
Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, düzenlediği basın toplantısında CHP üyeliğini sonlandırdığını ve siyasi hayatına YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı.
Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşanan bu siyasi gelişme, Yeniçağ gazetesinden Yücel Tanay'ın haberine göre şu detaylarla kamuoyuna duyuruldu:
İstifa Gerekçesi: Kararını herhangi bir makam ya da siyasi beklenti taşımadan, vicdanıyla verdiğini belirten Atagün; CHP’de yaşanan gelişmelerin siyaset yapma imkânını ortadan kaldırdığını söyledi.
Bağımsızlık Süreci: Bir süre bağımsız belediye başkanı olarak görev yapmayı değerlendirdiğini ifade eden Atagün, oluşan belirsizliğin belediye hizmetlerini olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü için YENİ Parti’ye katılma kararı aldığını belirtti.
Benimsediği İlkeler: Atagün, parti programındaki Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri ile güçlendirilmiş parlamenter sistem hedeflerini benimsediğini vurguladı.
Atagün, basın toplantısında kararını şu sözlerle özetledi:
“Bu kararın Ardeşen’imize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”