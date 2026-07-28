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Kaynak: Haber Merkezi

Rize / Yücel Tanay / Yeniçağ



Ardeşen Belediye Başkanı Enver Atagün, düzenlediği basın toplantısında CHP üyeliğini sonlandırdığını ve siyasi hayatına YENİ Parti’de devam edeceğini açıkladı.

​Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşanan bu siyasi gelişme, Yeniçağ gazetesinden Yücel Tanay'ın haberine göre şu detaylarla kamuoyuna duyuruldu:

​İstifa Gerekçesi: Kararını herhangi bir makam ya da siyasi beklenti taşımadan, vicdanıyla verdiğini belirten Atagün; CHP’de yaşanan gelişmelerin siyaset yapma imkânını ortadan kaldırdığını söyledi.

​Bağımsızlık Süreci: Bir süre bağımsız belediye başkanı olarak görev yapmayı değerlendirdiğini ifade eden Atagün, oluşan belirsizliğin belediye hizmetlerini olumsuz etkileyebileceğini düşündüğü için YENİ Parti’ye katılma kararı aldığını belirtti.

​Benimsediği İlkeler: Atagün, parti programındaki Cumhuriyet değerleri, Atatürk ilke ve devrimleri ile güçlendirilmiş parlamenter sistem hedeflerini benimsediğini vurguladı.

​Atagün, basın toplantısında kararını şu sözlerle özetledi:

​“Bu kararın Ardeşen’imize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.”