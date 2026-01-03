Nurbay Usta/ Artvin / Yeniçağ

Çığ bölgesine ulaşımın sağlandığı Aksu Yaylası’na yakın noktada meydana gelen olayda, iş makinası operatörü büyük bir soğukkanlılıkla kendi imkânlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu. Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Yetkililer, bölgede kar kalınlığının ve eğimin yüksek olması nedeniyle çığ riskinin halen sürdüğünü belirterek, arama kurtarma ve yol açma çalışmalarının kontrollü ve tedbirli şekilde yürütüldüğünü ifade etti. Güvenlik önlemlerinin artırıldığı bölgede, zorunlu olmadıkça sivil geçişlere izin verilmediği bildirildi.

Aynı bölgede daha önce yaşanan ve üç çobanın çığ altında kaldığı, çok sayıda küçükbaş hayvanın telef olduğu facianın hafızalardaki tazeliğini koruduğunu belirten yetkililer, vatandaşları ve sürü sahiplerini yüksek riskli alanlardan uzak durmaları konusunda bir kez daha uyardı.