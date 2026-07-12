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Kaynak: Haber Merkezi

Gazeteci Ardan Zentürk, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmaması ve KAAN savaş uçağı projesinde geçiş motoru olarak planlanan General Electric F-110 motorlarının teslim edilmemesi için İsrail ve Yunanistan'ın ABD nezdinde kampanya yürüttüğünü iddia etti.

Zentürk, "Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmaması, özellikle de KAAN projemiz için şu anda bir geçiş formülü olarak gördüğümüz General Electric F-110 motorlarının asla teslim edilmemesi yönünde kampanya yürüten iki devlet var. Biri İsrail, öbürü Yunanistan." dedi.

"İSRAİL-YUNANİSTAN ORTAKLIĞI TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE KARŞI GÜÇ KAZANMAYI HEDEFLİYOR"

İsrail Hava Kuvvetleri ile Yunanistan arasında oluşan askeri iş birliğine dikkat çeken Zentürk, iki ülkenin ortak strateji izlediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Hava Kuvvetleri'nin tek başına bölgedeki en güçlü hava kuvveti olması stratejisi ve güçlendirilen Yunan Hava Kuvvetleriyle ortak ittifakının Türk Hava Kuvvetleri'ne karşı belirleyici ölçekte güç kazanmasını hedefleyen bir stratejiyle karşı karşıyayız."

'ESASINDA BİZ BUNA YABANCI DEĞİLİZ'

Zentürk, bu tip kirli ortaklıklara yabancı olmadığımızı dile getirerek FETÖ'nün Balyoz ve Ergenekon süreçlerine ve gerçekleştirilmek istenen planlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Zentürk,"FETÖ'nün Balyoz, Ergenekon kumpasları sürecinde dün gibi hatırlıyoruz. İlk hedef güya Hava Kuvvetleri ile Deniz Kuvvetleri nasıl darbe yapacaksa artık ki bu güçler her zaman Kara Kuvvetleri'nin destekçisidir.

Bütün mahkemelerin Deniz ve Hava Kuvvetleri'ni batırmaya yönelik olduğunu dün gibi hatırlıyoruz. Çünkü Amerika'dan verilen talimat Doğu Akdeniz'de ve Ortadoğu'da güçlü bir Türk Hava Kuvvetleri ve güçlü bir Türk donanması istenmediği yönündeydi.

Türkiye bu badireyi atlattı. MİLGEM'le donanmasını güçlendirmeyi sürdürüyor. Hava Kuvvetlerinde Kaan projesi hayati önem taşıyor. Diğer bütün Kızıl Elmalar, Anka 3'lerle falan inanılmaz bir kabiliyet kazandık. Bütün bunlara baktığınız zaman bir telaş olduğu açıktır. Ve bu telaş çerçevesinde İsrail'le Yunanistan bir derin vuruş kabiliyeti kazanmaya çalışıyorlar. Kime karşı? Fas'ı mı bombalayacaklar?"

"BU TATBİKATIN HEDEFİ TÜRKİYE"

NATO Zirvesi öncesinde İsrail ile Yunanistan'ın gerçekleştirdiği ortak hava tatbikatını değerlendiren Zentürk, Yunan savaş uçaklarının İsrail'e ait yakıt tankerinden havada yakıt ikmali yapmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Bu tatbikatın başka bir ülkeye yönelik olmadığı görüşünü dile getiren Zentürk, "Geriye bir tek devlet kalıyor. Türkiye. Türkiye'ye karşı derin vuruş hazırlığı." ifadelerini kullandı.

"KARŞIMIZDA BİR ŞER İTTİFAKI GÜÇLENİYOR"

Konuşmasının sonunda Ankara'ya çağrıda bulunan Zentürk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karşımızda bildiğiniz bir şer ittifakı bütün yönleriyle güçleniyor. Ve bu şer ittifakı bu şehit topraklarına bir gün bir şeyler fırlatmayı planlıyor. Açık ve nettir. Bu tatbikatlar boş yere yapılmaz."