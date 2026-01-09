BARAN YALÇIN - ÖZEL HABER - YENİÇAĞ

Gazeteci Ardan Zentürk, Yeniçağ’a verdiği özel röportajda Suriye ve YPG arasında meydana gelen çatışmaların Türkiye iç politikasını nasıl etkileyeceği konusunda önemli değerlendirmelerde bulundu.

“SÜREÇ FİİLEN BİTMİŞTİR”

Zentürk, Yeniçağ’a verdiği demeçte Suriye ve YPG’nin girdiği çatışmanın PKK-YPG’nin silah bırakmayacağının en net göstergesi olduğunu belirterek, PKK’nın silah bırakmasıyla ilgili “Eğer Türk iç politikası PKK'nın bütün unsurlarının kayıtsız şartsız silah bırakması üzerinden bir süreç sürdürüyorsa süreç fiilen bitmiştir” yorumunda bulundu.

“PKK-YPG’NİN SİLAH BIRAKTIRILMAYACAĞINI ZATEN BİLİYORDUK”

Terörist Öcalan’ın meşhur “silah bırakın ve örgütü feshedin” açıklamasını şubat ayında yaptığında bu yapının elebaşı olan Mazlum Abdi’nin, “Bu açıklama bizi kapsamıyor” dediğini de hatırlatan Zentürk, “Biz Amerika - İsrail desteğinde o bölgede büyük paralar ve büyük yatırımlar büyük askeri desteklerle yapılandırılmış o gücün silah bıraktırılmayacağını zaten biliyorduk” dedi.

“MAZLUM ABDİ’NİN 10 MART ANLAŞMASI SÖZDE ANLAŞMA”

Mazlum Abdi’nin 10 Mart tarihinde yaptığı mutabakatın sözde bir anlaşma olduğunu belirten Zentürk, “Bu anlaşma sadece o anda üzerlerindeki baskıyı daha doğrusu Haseke'deki grubun üzerindeki baskıyı zaman kazanmak amacıyla yapmış olduğu bir anlaşmadır” ifadesini kullandı.

“YAMALI BOHÇA BİR DURUMLA KARŞI KARŞIYAYIZ”

Zentürk, açıklamalarının devamında şunları söyledi,

“Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın son derece normal uyarılarına rağmen bu grup silah bırakmayacağının entegre olmayacağının bütün işaretlerini vermiştir. Eğer Türk iç politikası PKK'nın bütün unsurlarının kayıtsız şartsız silah bırakması üzerinden bir süreç sürdürüyorsa süreç fiilen bitmiştir. Çünkü bu durumda yamalı bohça bir durumla karşı karşıyayız. Daha henüz MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın, PKK'nın da silah bıraktığına ilişkin bir raporu kimseye sunmadı.

“DEMEK Kİ PKK’DA SİLAH BIRAKMADI…”

Çünkü bu denetimler yapılacak, %100 garanti olunca bir rapor sunulacaktı. Demek ki PKK'da silah bırakmadı. O zaman biz süreci neyle ve neden yürüttüğümüzü, daha doğrusu siyasi otoritenin bu süreci hangi gerekçelerle devam ettirdiğini Türk milletine söylemesi gerekir.”