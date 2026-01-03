ABD askeri güçleri Venezuela’nın başkenti Caracas’a düzenlediği saldırıda Devlet Başkanı Maduro ve eşini de yakalayarak ülkeden çıkardı. ABD Başkanı Trump’ın duyurduğu gelişme sonrası dünya şoke olurken özellikle Rusya ve Çin’den tepkiler geldi.

Gazeteci Ardan Zentürk, Venezuela’da yaşananları değerlendirdi. Zentürk, böyle bir operasyonun içerden bir destek olmadan yapılamayacağını vurguladı. Zentürk ayrıca operasyonun Rusya ve Çin'e açık bir meydan okuma olduğunun altını çizdi.

Zentürk, YouTube kanalında paylaştığı videoda şunları söyledi:

“Son derece enteresan bir sıcak gelişmeyle karşı karşıyayız. Ben bu video analizimin başlığına “yıldırım baskı” diyeceğim. Yıldırım baskı, bizim kâğıt gazetelerimizin olduğu dönemde yaşanılan çok ani bir gelişme karşısında öğlen vakti piyasaya sürdüğümüz gazetelerin adıydı. Gerçekten de öğlen vakti bu video aynı kimliği taşıyor.

Çünkü Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela’ya karşı gerçekleştirdiği 3 saatlik bir harekâtla Venezuela devlet başkanı Nikolas Maduro ve eşini adeta kelepçeleyerek ülke dışına çıkardı.

Sabah şafak saatleriyle beraber —oranın bize göre tabii sabah saatlerinin ötesinde— ani bir bombardıman başladı Karakas’a. Venezuela başkentinin her yerinden patlamalar, büyük siren sesleri, telaş içinde sağa sola kaçışan insanlar… Büyük bir terör ve o arada Amerikan uçaklarının gürültüsü ve onlara karışan Çinok helikopterlerin, yani Amerikan Özel Kuvvetler Komutanlığı’nın kullandığı diğer helikopterlerin sesi bir aradaydı.

Büyük bir operasyon ve ne olduğunu tam olarak anlayamadığımız bir gelişmeler zinciriydi. Bu gelişmeler zinciri çerçevesinde saldırı bayağı bir uzun süre sürdü. Venezuela ordusunun önemli bütün karargâhları ve anladığımız kadarıyla hava savunma sistemleri özellikle bombalandı.

Bu arada tahmin ediyoruz ki Venezuela’nın tüm hava savunma sistemleri müthiş bir elektronik saldırıyla da karşı karşıya kaldılar. Çünkü sonuç itibariyle uzman arkadaşlarımdan edindiğim izlenimlere göre ve bilgilere göre Rus yapımı önemli hava savunma sistemleri vardı. Çin’den alınmış sistemler vardı. Yani bunlar kullanılabilirdi. Kullanılması halinde olaylar bu şekle dönüşür müydü bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir tek gerçek var: O da gerçek anlamıyla ciddi bir sorunla karşı karşıyayız.

Niye?

Bakın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump harekâtın bitmesi doğrultusunda şu açıklamayı yaptı:

“Amerika Birleşik Devletleri Venezuela ve lideri devlet başkanı (devlet başkanı sıfatını kullandı) Nikolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir operasyon düzenleyerek Maduro’yu ve eşini yakalayıp ülke dışına çıkardı. Bu operasyon Amerika kolluk kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirildi. Ayrıntılar daha sonra verilecektir. Bugün saat 11.00’de oranın saatiyle Mara Lago’da Florida’daki malikanesinde bir basın toplantısı düzenlenecektir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim.”

Bu açıklamadan bir önceki açıklaması kısaydı ama sanki bir işaret verir gibiydi: “Çok iyi bir planlama, çok iyi askerler ve harika insanlar; aslında harika bir operasyon” demişti anladığımız kadarıyla.

O sırada Amerikan başkanına, Maduro ve eşinin artık neredeyseler oradan Amerikan özel kuvvetleri tarafından alındıkları ve bilinmeyen bir yere doğru götürüldükleri bildirilmişti.

Şimdi tabii bu vahim bir gelişme. Uluslararası sistem, küresel hukuk… Her açıdan baktığınız zaman “insanlık nereye gidiyor?” diye sorgulanabilecek bir noktayı işaret ediyor. Sonuç itibariyle Trump’ın “devlet başkanı” olarak nitelendirdiği Nikolas Maduro’nun adeta kelepçelenerek çok sıkı bir harekât sonucunda bilinmeyen bir yere götürülmesi, devlet başkanlarının bile Amerika’nın hoşlanmadığı noktalarda garantide olmadığını göstermesi bakımından önemlidir.”

“İÇERDEN DESTEK OLMADAN YAPILAMAZ”

“Şimdi tabii pek çok soru işareti var. Pek çok iddia var. Bunların hepsinin üzerinde duracağız zaman içinde. Ama bir uzman dostunuz olarak beni kabul edin:

Bu, esasında Venezuela güvenlik sisteminin, ordusunun, hava savunma sistemleri komutanlıklarının büyük bir olasılıkla Amerikan CIA tarafından daha önce planlanmış bir şekilde kontrol edildiğini gösteren ve hatta Maduro ve eşinin o sırada nerede olduğunu Amerika’ya direkt olarak bildiren kaynakların Karakas’ta devre olduğunu gösteren bir operasyondur.

Bu operasyonu içeriden destek olmadan, asker veyahut istihbarat desteği olmadan 3 saat gibi kısa bir zaman diliminde gerçekleştirmek mümkün değildir.

Daha henüz tabii Trump’ın açıklamasından başka bir doğrulama yok elimde, şu anda yaptığım bu videoda. Yani Venezuela kaynakları ben bu videoyu hazırlarken “Evet, bizim başkanı kelepçeleyip götürdüler” diye bir açıklama yapmamışlardı. Ama sonuç itibariyle bu tür bir harekât, istihbarat ve ordu içinden destek olmadan mümkün değildir.

Aynı İsrail’in İran’ı vurmasında; İran’ın bütün stratejik noktaları, komutanları ve hatta fizikçileri, bilim adamlarının katledilmesinde nasıl İran’ın içine yerleşmiş olan Mossad büyük bir görev gördüyse, büyük bir olasılıkla Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı’nın zaten Latin Amerika “arka bahçeleri” çerçevesinde büyük bir kabiliyet sergilediği anlaşılmaktadır.

Venezuela Savunma Bakanı bütün bu gelişmeler çerçevesinde yapmış olduğu açıklamada ülkenin bir barbar işgaliyle karşılaştığını ifade etmişti. Demek ki onlar da Amerikan ordusunun personelinin Karakas’ta belirli noktaları tuttuğunu görüyorlardı. Ama nedense Amerikan ordusuyla çatışan bir birlik veya tugay veyahut herhangi bir milise ben bu videoyu hazırladığıma zamana kadar rastlamadım.

Irak’ta benzer bir senaryo yaşanmış ve Saddam Hüseyin kendi ordusunun generalleri tarafından adeta Amerika Birleşik Devletleri’ne teslim edilmişti. Demek ki Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi iç cephenin temizliği çok önemli. Ne demek istediğimi anladınız.

Bu iş, yoksa bu kadar 3 saat içinde devletin başkentini basacaksın, başkanı kapacaksın, karısını da yanında götüreceksin… Bunlar başka türlü mümkün değil."

RUSYA VE ÇİN'E AÇIK MEYDAN OKUMA

"Şimdi bu, Amerika Birleşik Devletleri’nin —bunu detaylandıracağım son cümlelerimi— Rusya ve Çin Halk Cumhuriyeti’ne çok açık bir askerî meydan okumasıdır.

Onlara şu mesajı verdi: “Siz ne yaparsanız yapın, kimi desteklerseniz destekleyin; ben sizin adamlarınızı arkadan kelepçeler koyduğum gibi helikoptere bindirir, Florida’da bir cezaevine koyarım” dedi. Dedi mi? Dedi.

Şimdi Rusya ve Çin’in tepkilerini hep beraber merak edeceğiz tabii ki.

Şimdilik hoşça kalın”

ABD, Venezuela’daki saldırı sonrası Rusya’daki vatandaşlarını uyararak bir an önce ülkeyi terk etmeleri çağrısı yaptı.